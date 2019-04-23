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  4. 23 Nisan 2019 09:05

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,1 trilyon TL

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 31 Mart 2019 itibarıyla 1 trilyon 162,4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,1 trilyon TL
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 1.162,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 592,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 569,7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.”

İşte grafiklerle ekonomideki yapısal dönüşüm adımlarıİşte grafiklerle ekonomideki yapısal dönüşüm adımları

 


 

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