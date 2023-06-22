Fitch, Türkiye için faiz tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yayımladığı raporda, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 25 seviyesine yükselmesini beklediklerini aktardı.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için dikkat çeken bir rapor yayımladı. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahmininin değiştirilmediği raporda, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizi yüzde 25'e yükseltmesini bekledikleri ifade edildi.

"SIKILAŞTIRMA POLİTİKASI SÜREBİLİR"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,4'e yükseltti. Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Merkez Bankası Enflasyon Mücadelesi Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel büyümenin kısa vadede direnç gösterdiği, ancak çekirdek enflasyonun inatla yüksek kalmaya devam etmesi durumunda, merkez bankalarının gelecek aylarda sıkılaştırma politikasını sürdürmek zorunda kalacağı aktarıldı.

"ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKALARINA DÖNÜŞ İHTİMALİ ARTTI"

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasının daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalini artırdığına vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin arzu edilen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" söylediği anımsatılan raporda, ekonomide daha ortodoks bir yaklaşıma geçileceği vaadinin, daha sıkı para politikası beklentisini artırdığına yer verildi.

GELECEK YIL FAİZ ORANLARININ SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin beklendiği, TCMB'nin 2025'teki faiz indiriminden önce de gelecek yıl faiz oranlarını sabit tutmasının öngörüldüğü bildirildi.

TÜRKİYE'NİN NET TİCARETİ ARTACAK

Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,5 ve gelecek yıla ilişkin beklentisinin de yüzde 3'te sabit bırakıldığı ifade edilen raporda, 2025 için de yüzde 3,8 oranında büyüme tahmin edildiğine işaret edildi. Raporda, Türk lirasında son zamanlarda görülen zayıflamanın ülkenin net ticaretini artıracağı, özel tüketimin de ücret artışları ve ekonomiye artan güvenle destekleneceği kaydedildi.