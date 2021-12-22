Fitch'ten Türk bankaları için kritik açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, kurdaki düşüşün devam etmesi halinde bu durumun Türk bankaları için pozitif olacağı belirtildi.

Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.

2022 İÇİN YENİ ÖNGÖRÜ

Bloomberg'te yer alan habere göre, negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Fitch, koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL'deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, "durağan" olan kredi notu görünümünü ise "negatif"e indirmişti.