Fitch’ten Türkiye için bir kötü haber daha

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu dün açıkladı. Kuruluş, kredi notunu ‘B’, kredi notu görünümünü ‘negatif’ olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch not açıklamasında, “Türkiye’nin ‘B’ notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor” ifadeleri kullanıldı.

Fitch, Türkiye’nin enflasyonun 2023’te ortalama yüzde 59 olmasını öngörürken, 2022’de büyüme oranının yüzde 5,6’ya çakacağını, ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyi yansıtarak 2023-2024’te yüzde 2,9’a gerileyeceğini tahmin etti.

Kuruluş, 8 Temmuz 2022’de Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’dan ‘B’ye düşürmüştü.