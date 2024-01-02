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Gözler memur maaşında: Bedelli askerlik ne kadar olacak?

Gözler memur maaşında: Bedelli askerlik ne kadar olacak?
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2023'ün ocak-haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik Ocak ayında güncellenecek. İşte bnedelli askerlik için konuşulan rakamlar...

MEMUR ZAMMI YÜZDE 50 OLURSA BEDELLİ 183 BİN TL OLUR

2023'ün ocak-haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, temmuz ve aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Bedelli askerliğin ne kadar olacağına ilişkin birkaç alternatif var. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183 bin 526 TL olacağı öngörülüyor. Zam oranı yüzde 40 olursa bedelli askerlik 171 bin, yüzde 30 zam gelirse 159 bin 56 TL olması bekleniyor.

YENİ RAKAM İÇİN GÖZLER MEMUR MAAŞ ZAMMINDA

Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rakamın netleşmesinin ardından bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Etiketler bedelli bedelli askerlik zam
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