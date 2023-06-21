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Gübre fiyatları soruşturmasında yeni gelişme

Gübre fiyatları soruşturmasında yeni gelişme
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Rekabet Kurulu'nun gübre sektöründeki fiyat artışları nedeniyle başlattığı soruşturmada 6 firma, sözlü savunma verecek.

Rekabet Kurulu, gübre fiyatlarındaki artışlarını, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesi uyarınca incelemeye aldı. Bu kapsamda, Ağustos 2021'de gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada yazılı savunma ve uzlaşma süreçlerinin ardından sözlü savunma aşamasına gelindi. Rekabet Kurulu, 25 Temmuz saat 10.30'da toplanacak. Soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak görüşünü açıklayacak. Soruşturmanın tarafı olan 6 teşebbüsün temsilcileri de Kurul'a savunmalarını verecek. Kurul'un, sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. 

DHA

Etiketler gübre fiyatları soruşturma rekabet kurulu
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