  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Hazine 11.1 milyar lira borçlandı

Hazine 11.1 milyar lira borçlandı

Hazine 11.1 milyar lira borçlandı
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,45, bileşik faiz yüzde 28,19 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 794 milyon lira, net satış 5 milyar 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 127 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, ihaleyle 11 milyar 82,4 milyon lira borçlandı.

AA

Etiketler hazine tahvil ihalesi devlet tahvili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi