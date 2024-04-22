  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Hazine, 31.7 milyar lira borçlandı

Hazine, 31.7 milyar lira borçlandı

Hazine, 31.7 milyar lira borçlandı
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 31 milyar 664,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 22,9 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 148 milyon lira, net satış 4 milyar 584,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 5 milyar 681 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 27,14, reel bileşik faiz yüzde 28,98 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 154,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 578,1 milyon lira, net satış 18 milyar 80,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 5 milyar 96 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 31 milyar 664,6 milyon lira borçlandı.

AA

Etiketler hazine devlet tahvili ihalesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine bir navigasyon faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yine bir navigasyon faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü Yazlığına girdiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü Prof. Dr. Naci Görür 4 yeri işaret ederek uyardı Prof. Dr. Naci Görür 4 yeri işaret ederek uyardı Müge Anlı'da şok iddia: ''Oğlum üvey annesiyle kaçtı, çocukları olsa torunum olacak'' Müge Anlı'da şok iddia: ''Oğlum üvey annesiyle kaçtı, çocukları olsa torunum olacak'' Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatan'' Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatan'' Herkes gitti bir o kaldı: İşte Türkiye'nin en yalnız insanı Herkes gitti bir o kaldı: İşte Türkiye'nin en yalnız insanı Son 20 yılda boşanan çift sayısında rekor artış Son 20 yılda boşanan çift sayısında rekor artış