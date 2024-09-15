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Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri ilk kez olmak üzere iki tahvil için ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

TÜFE'ye endeksli tahvilin 6 ayda bir kupon ödeme reel faizi yüzde 0,00 olarak belirlenirken, Hazine'nin 6 ayda bir kupon ödemeli iki tahvili için de valör 25 Ekim Çarşamba olacak.

Hazine, 25 Ekim Çarşamba günü 40 milyar 522 milyon TL piyasaya ve 391 milyon TL kamuya olmak üzere 40 milyar 913 milyon TL iç borç ödemesi yapacak.

Etiketler hazine tahvil ihale hazine tahvil
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