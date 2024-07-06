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Hazine kasasındaki 1 aylık açık 430 milyar TL

Hazine kasasındaki 1 aylık açık 430 milyar TL
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, geçen ay 430 milyar 948 milyon lira açık verdi.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 554 milyar 550 milyon lira, nakit giderleri 985 milyar 498 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 889 milyar 89 milyon lira, faiz ödemeleri ise 96 milyar 409 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 334 milyar 539 milyon lira açık verdi.

Haziran ayında nakit dengesinde, 430 milyar 948 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 816 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 256 milyar 838 milyon lira azalış görüldü.

 

Etiketler hazine açık hazine ve maliye bakanlığı nakit dengesi
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