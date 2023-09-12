Hazine'den 1 milyar TL'lik borçlanma

Hazine, tahvil ihalesinde net 463,1 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 550 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 13,1 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 6,30 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2,70 milyar liralık teklife karşılık 463,1 milyon lira net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 25,14 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde ihale öncesi kamuya 200 milyon TL, piyasa yapıcılara 350 milyon TL satış yaptı. Piyasa yapıcılardan 596 milyon TL rekabetçi olmayan teklif geldi.

Yarın iki yeni ihale düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.