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Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelecek hafta açıklayacağı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını da belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamları için beklenti açıklandı.

Reuters haber ajansının 11 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 4,8 olacağı tahmin edildi.

Ankete göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,8’lik artış gösterecek. Bu enflasyon verisi ise ocak ayında gerçekleşen yüzde 6,65’lik aylık enflasyonun ardından 2023’teki en yüksek aylık değere işaret edecek.

Ankette, 11 ekonomistin tahminleri yüzde 2,50 ile yüzde 5,50 arasında değişim gösterirken, geçen yılın haziran ayında aylık enflasyon yüzde 4,95 seviyesinde gerçekleşmişti.

Hazirandaki yüksek aylık enflasyonun en önemli nedeni olarak ise döviz kurlarında yaşanan hızlı artış gösterildi.

Ekonomistlerin tahminlerine göre yıllık tüketici enflasyonunun haziranda yüzde 39,59’dan yüzde 39,47’ye gerilemesi beklenirken; yıllık enflasyona ilişkin beklentiler, yüzde 36,30 ile yüzde 40,30 arasında değişim gösterdi.

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