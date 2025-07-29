Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetin yeni zam teklifi belli oldu.

Karayolları, demir yolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında kamu işverenini temsil eden TÜHİS, yeni zam teklifini açıkladı. TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.

Hükümetin bir önceki zam teklifi birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon ve dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon kadar artış şeklinde olmuştu.

İşçi kesiminin talebi ne?

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.