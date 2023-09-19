İki şirket hisse geri alımı yaptı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut AŞ ve geçtiğimiz günlerde halka arz olan Ebebek hisse geri alımı yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 8.403 puanla tarihi zirvesini gördükten sonra düşüşe geçti. Borsa yeniden 8.000 seviyesinin altına gerilerken, düşüşü fırsat bilen bazı şirketler hisse geri alımı yapmaya başladı.



halkaarz.net’in aktardığına göre iki şirketin CEO’su KAP’a hisse geri alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre Ebebek, 15 Eylül’de toplam 90 bin TL tutarındaki hissesini geri aldı. Lokman Hekim de 18 Eylül’de 24 bin TL tutarında hissesini geri aldı.