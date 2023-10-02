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Irak-Türkiye Petrol Boru hattı faaliyete geçiyor

Irak-Türkiye Petrol Boru hattı faaliyete geçiyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Irak-Türkiye Petrol Boru hattının bu hafta itibariyle faaliyete geçeceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdul-Ghani ile 22 Ağustos'ta Ankara'da görüşmüştü. Bakanlıktan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Bakanlar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele almıştır. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının iki ülke için önemini vurgulayan Bakanlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin önemini ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanılmıştı.

 

Etiketler petrol hattı ırak Türkiye petrol
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