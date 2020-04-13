''İŞKUR,bundan sonraki kısa çalışma başvurularını reddedecek''

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde, ülkede İşsizlik fonu'na ödenecek para olmadığından daha az para basılacağını belirterek, "İŞKUR, bundan sonraki kısa çalışma başvurularının çoğunu reddecek." diye yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşe yazısında koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirlerden biri olan ve kısıtlı sayıdaki kişiye destek olarak verilecek Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu.

Muratoğlu, "İŞKUR, bundan sonraki kısa çalışma başvurularının çoğunu reddecek. Zira bütçede İşsizlik Fonu'na ödenecek para olmadığından, daha az para basılacak."

Muratoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Kim düşünmüşse tebrikleri hak ediyor. İktidar bir taşla kuş sürüsünü vuruyor. Üç ay boyunca işten çıkarma yasaklanıyor. Ücretsiz izne çevriliyor. Ücretsiz izin alan çalışanlara günde 39 lira 24 kuruş destek veriliyor. Nitekim kimse işten çıkartılamayacağı için işsiz sayısı artmıyor. İşsizlik düşük görünüyor! Sayemizde kimse işten çıkarılmıyor diye havası atılıyor!

Kısa çalışma ödeneğinden en az 1.752 lira, en fazla 4.381 lira alabilen çalışanların tamamı, ücretsiz izin düzenlemesiyle sadece 1.170 lira alıyor. Bu sayede bütçeye kişi başı 582 lira ile 3.211 lira arasında daha az yük biniyor. İşsizlik sigortasından daha az ödeme yapılıyor. Çalışan 'ben ücretsiz izin istemiyorum' derse, kendi iş hakkını kendi fes edebiliyordu. İşsizlik sigortasına gidip 2.336 liraya kadar para alabiliyordu. İşsiz kalamayacak. Ancak yarısını alacak! Vatandaşa para vermemek için bu kadar kafa yoracaklarına, ülke ekonomisi için yorsalar, ne kriz etki ederdi ne dolar!"