İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde merkez bankalarının mesajlarını değerlendirirken altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çeken uyarılarda bulunarak "bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar" dedi ve kendi beklentisini ve kararını açıkladı.

2023 yılına yükselişle başlayan altın, yılın ilerleyen aylarında gelgit performansıyla dar bir pariteye sıkışırken, sene boyunca beklenen yaz ayı sonlarına yönelik yükseliş atağı, yerini karamsar bir havaya bırakmış durumda.



Memiş, 2024 yılında da tüm dünyanın sıkı para politikalarına devam edebileceğini belirterek altın yatırımcılarını şu şekilde uyardı:

"Ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor. Bir kararsızlık var çünkü piyasalarda. Bu hafta Fed, 25 baz puanlık bir artış yapmış olsa da bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Yine merkez bankalarını takip etmeye devam edeceğiz.



Merkez bankaları şöyle bir mesaj verdi bu hafta, hem Fed, hem ECB hem de TCMB, bizi izlemeye devam edin, kararları biz vereceğiz. Hangi veri gelirse, o verilere göre yeni bir aksiyon alacağız mesajları verdiler.



Kapıları açık bıraktıkları için de piyasayı bıçak sırtı bırakmış durumdalar. Dünyadaki bütün merkez bankaları kontrollü ve anlaşarak bu süreci yürütüyor. Piyasalardan ellerini çekmediler. Benim endişem şu, 2024 yılında da merkez bankaları bu kontrollü süreci sanırım devam ettirecek.



Çünkü 2024 yılında da geçen bir enflasyon, geçici bir enflasyon yok. Hatta 2023 yılının son çeyreğinde hızlıca geri gelen, yükselişe geçen bir enflasyon bekliyorum ben.



Gerçek enflasyonla mücadele çok kolay olmayacağı için, merkez bankaları da hazır bir bahane yakaladığı için bütün kozlarını sonuna kadar kullanacaklar. Bugünkü koşullarda, sanırım 2024 yılında da merkez bankaları piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altının önünü kapatmaya çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.



Bu durum beni endişelendiriyor, özellikle yatırımcılar tarafından. Ons altın tarafında ağustos ayı ile alakalı, 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanacağına dair öngörüm devam ediyor. 2020, 2040, 2057 gibi yukarıda alanlarımız var.



Büyük ihtimalle 2000 dolar seviyesini aşacağız diye düşünüyorum ve ben kişisel olarak pozisyonumu bu noktada kapatmış durumdayım."