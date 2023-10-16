İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin

Orta Doğu’da savaşın büyümesiyle birlikte "güvenli liman" olarak bilinen altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni bir tahmin geldi.

İsrail ile Filistin arasındaki savaş şiddetini arttırırken savaşın gölgesinde para ve değerli metaller piyasaları da çalkantılı günler yaşıyor.

İsrail - Filistin arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar sonucunda altın fiyatları tarihi zirvelerine yaklaştı.

Küresel ekonomik görünümde büyük bir değişiklik olmasa da altına olan ilgi bu dönemde arttı. Ons altın 1932 dolara kadar yükselirken gram altın da 1728 liraya tırmandı.

Para ve değerli metaller uzmanı ünlü piyasa analisti İslam Memiş uzun süredir düşüş eğiliminde olan ancak orta doğuda patlak veren savaş sonrasında yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için tahminlerini açıkladı.

Yatırımcıların aklındaki sorulara yanıt veren ünlü piyasa analisti İslam MEmiş, “Bu seviyelerden ons üzerinden altına giriş yapanlar oldukça isabetli bir karar verir' uyarılarım vardı” diyerek "110 dolarlık bir değer artışı gördük. Sadece 5 gün içerisinde. Tabii ki jeopolitik risk fiyatlaması tamamen başlarsa piyasalarda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmesi lazım. Yani 2.050, 2.070 dolar seviyesine kadar bu yükselişleri devam ettirmesi lazım. Bu rakam şu anda kısmen fiyatlandığını bize göstermiş oluyor” dedi.

İslam Memiş savaşın şiddetini arttırması halinde fiyatların daha da yukarıya gelebileceğini vurgulayarak, “Farklı ülkeler sürece dahil olduktan sonra küresel piyasalarda gerçek savaş fiyatlaması o zaman başlayacak, çarşı pazar iyice karışmış olacak. O yüzden şimdi kenarda beklemeye devam ediyorlar, risk almamak için. Tabii ki ufak ufak girişler yapıyorlar. Ancak yeterli girişler değil. Farklı ülkeler bu sürece dahil olursa 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar kaçınılmaz olacaktır. Altın bulun duran yatırımcı beklemeli ve süreci yakından takip etmeli” ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatları için de 1.750-1.800 TL aralığını takip edeceğini dile getiren İslam Memiş “Şu an ibre yukarı. Malum biliyorsunuz. Bu yıl sonu ile alakalı gram altın TL fiyatındaki beklentim 1.800-1.880 TL aralığıydı. Eğer bu gerginlikler artarak devam ederse -ki devam edecek gibi görünüyor- 1.880 beklentimizden daha önce gerçekleşebilir. Elimizdeki altınları tekrar tutmaya devam ediyoruz” dedi.