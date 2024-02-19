İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var''

Piyasa uzmanı İslam Memiş, Dolar/TL tahminini açıklayarak, düşüş söylentilerine ilişkin uyarıda bulundu.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, piyasalarda bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, Fed tutanakları ve Avrupa enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, ''Genel itibariyle sakin ancak karışık bir haftada olacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

İslam Memiş TV100'deki yazısında, TCMB'nin politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirterek ''Ancak sürprizleri seven bir Merkez Banka’mız var maalesef. Yine de ne yapacağı belli olmaz!'' dedi.

''Dolar düşecekmiş yalanına inanlar var''

Dolar/TL'de ise yönün yukarı olduğunu söyleyen Memiş, mart ayında 32 lira seviyesinin görülebileceğini söyledi. Memiş, ''Yine “dolar düşecekmiş” yalanına inananlar var! Uyanın ve işinize bakın. Hayal kuranlar hep uyuyarak masal dinlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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