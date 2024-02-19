  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var''

İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var''

İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var''
Güncelleme:

Piyasa uzmanı İslam Memiş, Dolar/TL tahminini açıklayarak, düşüş söylentilerine ilişkin uyarıda bulundu.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, piyasalarda bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, Fed tutanakları ve Avrupa enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, ''Genel itibariyle sakin ancak karışık bir haftada olacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

İslam Memiş TV100'deki yazısında, TCMB'nin politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirterek ''Ancak sürprizleri seven bir Merkez Banka’mız var maalesef. Yine de ne yapacağı belli olmaz!'' dedi.

''Dolar düşecekmiş yalanına inanlar var''

Dolar/TL'de ise yönün yukarı olduğunu söyleyen Memiş, mart ayında 32 lira seviyesinin görülebileceğini söyledi. Memiş, ''Yine “dolar düşecekmiş” yalanına inananlar var! Uyanın ve işinize bakın. Hayal kuranlar hep uyuyarak masal dinlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

 

 

İslam Memiş'in yazısı için tıklayın

Etiketler İslam Memiş dolar türk lirası tcmb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı Kentsel dönüşümle yapılan sitedeki binalar 'dayanaksız' çıktı Kentsel dönüşümle yapılan sitedeki binalar 'dayanaksız' çıktı Avukat Feyza Altun'a ''şeriate s...yım'' soruşturmasından gözaltı Avukat Feyza Altun'a ''şeriate s...yım'' soruşturmasından gözaltı Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar Ekmeğe yeni zamlar yolda! Ekmeğe yeni zamlar yolda! Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor İşte Türkiye'nin ölüm köprüsü: 1 yıldır bu halde... İşte Türkiye'nin ölüm köprüsü: 1 yıldır bu halde... Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi! Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi!