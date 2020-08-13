İstanbul Bilişim mağdurları çığ gibi büyüyor! 150 milyon TL topladılar

Son yılların en büyük tüketici mağduriyetine yol açan İstanbul Bilişim ile ilgili açılan dava ve soruşturma dosyasında önemli bilgiler yer aldı. Kimi cep telefonu, kimi televizyon, kimi bilgisayar almak üzere şirketten ürün beklerken, açılan konkordato davası ile şoke oldu. Mali darboğazda olduğu gerekçesi ile konkordato talep eden şirkete mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi, komiser ataması yaptı. Tedbir kararı gereği alacaklılar şirkete yönelik haciz işlemi de yapamadı.

564 SAYFALIK LİSTE

Dava dosyasına giren 564 sayfalık müşteri listesine göre mağdur sayısı 50 bini aşıyor. Toplanan paranın tutarı ise 150 milyon seviyesinde. Binlerce tüketici konkordato davasının sonucunu beklerken, kritik bir bilgiler ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıktı.

114 DOLANDIRICILIK KAYDI

İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor. Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz Nurettin Yavuz’a ulaşılamadı.

Tüketici avukatı Hıdır Kırkıcı ise “Bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada, şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda da icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz’un, bu şirketi alıp 150 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunması, hayatın olağan akışına da aykırı” diye konuştu.

MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI

Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.

BANDROL YOLSUZLUĞU İLE GÜNDEMDEYDİ

Şimdilerde on binlerce kişinin ürün almak üzere ödeme yaptığı İstanbul Bilişim, geçen yıllarda TRT’ye yönelik bandrol yolsuzluğu ile gündeme gelmişti. Getirilen ürünler için ödenmesi gereken 600 milyon Euro’luk bandrol bedelinin kurulan 100’e yakın paravan firma kullanılarak ödenmediği ortaya çıkmıştı. Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma bulunan şirketin kurucusu Özgür Güleç ise 2015 yılında Almanya’ya kaçmıştı. Bandrol yolsuzluğu döneminde Güleç’in Almanya’daki mağazasında uzun yıllar çalışan Ediz Akın, adına kayıtlı görünen şirketi, geçen yıl sessiz sedasız Nurettin Yavuz’e devretmişti.