İstanbul sosyetesinin yarım asırlık gözde mekanı icradan satılıyor

İstanbul'da bir dönem sosyetenin ve cemiyet dünyasının uğrak noktası olan 44 yıllık Park Şamdan 2,5 milyon TL muhammen bedelle icradan satışa çıktı.

İstanbul Nişantaşı'nda Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından 1981 yılında kurulan Park Şamdan, yıllarca jet sosyeteye ve cemiyet hayatına ev sahipiği yaparak adeta lüksün ve statünün sembolü haline gelmişti.

Ersoy Çetin'in 90'lı yılların başında Çapa kardeşlerden satın aldığı Park Şamdan yıllar içinde sosyetedeki eski ününü kaybetti ve bundan 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.

İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı belirtildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kâr etmemiştir."

Markanın ilk ihalesi 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025, ikinci ihalesi ise 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Satış süreci esatis.uyap.gov.tr üzerinden yürütülecek.

 

