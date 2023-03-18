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İstanbul'da et fiyatlarına sabitleme kararı

İstanbul'da et fiyatlarına sabitleme kararı
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İstanbul'da bazı marketler, ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Et fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerine artış göstermişti.

Kırmızı et fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. Ramazan ayı yaklaşırken bazı marketler et fiyatlarına karşı yeni bir adım attı. 

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık.

Bu çerçevede, kasap reyonu olan, kampanyaya dahil üyelerimizle 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurur, hayırlı ramazanlar dileriz."

İstanbul PERDER üyeleri arasında Hakmar, Bizim, Mopaş, Çağrı, Happy Center, Anpa Gross, Özkuruşlar gibi marketler bulunuyor.

İstanbul'da zincir marketlerde dana kıymanın kilosu 220 ile 300 TL arasında değişiklik gösteriyor. Dana kuşbaşının kilogram fiyatı 230 liradan başlıyor.

Etiketler istanbul et fiyatları kırmızı et İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği PERDER Hakmar Bizim Mopaş Çağrı Happy Center Anpa Gross Özkuruşlar
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