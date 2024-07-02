İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün belli oldu

İstanbul'un Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayan İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da son 1 ayda fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünler belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN LİMON

Haziran ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 56,64 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45,00 ile mektup gönderim ücreti, aynı gruptan yüzde 27,66 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 23,08 ile poplin oldu.

Gıda harcamalarında fiyat artışı, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 22,30 ile sivri biber, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,25 ile çikolata ve konut harcamaları grubundan yüzde 20,05 ile badana boya işçiliği oldu.

TAZE FASULYE FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN OLDU

2024 Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 20,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde -13,71 ile erik, yüzde -11,60 ile kabak, yüzde -9F,73 ile kiraz, yüzde -9,57 ile kayısı, yüzde -7,86 ile soğan ve yüzde -7,34 ile bezelye oldu.