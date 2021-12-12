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İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi

İstanbul'da ekmeğe yapılan zamların ardından Halk Ekmek büfesi önünde oluşan kuyruk sosyal medyanın gündemine oturdu.

Neredeyse hemen her gün İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Halk Ekmek kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen son görüntü ise İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedildi.

GÖRÜNTÜ CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
İstanbul'da 3,5 TL'yi bulan ekmek fiyatını pahalı bularak soluğu İBB'nin Halk Ekmek büfelerinde alan vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

MEGAKENTTE BİRÇOK FIRIN EKMEĞİ 3.5 LİRADAN SATIYOR
İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.

Etiketler istanbul sultangazi halk ekmek kuyruğu
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