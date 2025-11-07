İstanbul'da kapatılan lüks AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu

Türkiye'de ilk ''lüks AVM'' konseptiyle kurulan İstanbul Başakşehir'deki Prestige Mall, ağustos ayında kapanmıştı. AVM'nin bulunduğu araziye rezidans yapılacağı iddia edildi.

İstanbul Başakşehir’de Türkiye’nin ilk “lüks AVM” konseptiyle açılan Prestige Mall, ağustos ayında kapılarını kapattı. Rus sermayeli MSFD A.Ş'nin şirketin sahip olduğu AVM arazisinde yeni bir projenin planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu AVM arazisinin satışına MSFD tarafının sıcak baktığı belirtilirken, alıcıların alışveriş merkezi arazisinde büyük bir konut projesi planladıkları ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; kapama kararına rağmen bazı kiracıların AVM'den çıkmayı reddederek söz konusu durumu yargıya taşıdığı ve AVM'nin kapısına kilit vurulabilmesi için mahkeme sürecinin tamamlanmasının beklenildiği öğrenildi.

2007 yılında faaliyete başlayan Prestige MALL, lüks ve butik anlayışıyla kurulmuş ve bu konseptte Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olmuştu. Son yıllarda geleneksel anlamda kullanılan AVM'lerde yaşanan müşteri düşüşü ve kiralardaki artışlar, markaların AVM'lere olan ilgisinin de düşmesine neden oldu.

Mali sıkıntılar yaşayan AVM, yaz aylarında alınan sürpriz bir karar ile tamamen kapatılırken, AVM içerisindeki kiracı dükkanların da tasfiye edildiği öğrenildi.

Sözcü