  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da kapatılan lüks AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu

İstanbul'da kapatılan lüks AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu

İstanbul'da kapatılan lüks AVM'nin yerine ne yapılacağı belli oldu
Güncelleme:

Türkiye'de ilk ''lüks AVM'' konseptiyle kurulan İstanbul Başakşehir'deki Prestige Mall, ağustos ayında kapanmıştı. AVM'nin bulunduğu araziye rezidans yapılacağı iddia edildi.

İstanbul Başakşehir’de Türkiye’nin ilk “lüks AVM” konseptiyle açılan Prestige Mall, ağustos ayında kapılarını kapattı. Rus sermayeli MSFD A.Ş'nin şirketin sahip olduğu AVM arazisinde yeni bir projenin planlandığı öne sürüldü.

Söz konusu AVM arazisinin satışına MSFD tarafının sıcak baktığı belirtilirken, alıcıların alışveriş merkezi arazisinde büyük bir konut projesi planladıkları ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; kapama kararına rağmen bazı kiracıların AVM'den çıkmayı reddederek söz konusu durumu yargıya taşıdığı ve AVM'nin kapısına kilit vurulabilmesi için mahkeme sürecinin tamamlanmasının beklenildiği öğrenildi.

2007 yılında faaliyete başlayan Prestige MALL, lüks ve butik anlayışıyla kurulmuş ve bu konseptte Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olmuştu. Son yıllarda geleneksel anlamda kullanılan AVM'lerde yaşanan müşteri düşüşü ve kiralardaki artışlar, markaların AVM'lere olan ilgisinin de düşmesine neden oldu.

Mali sıkıntılar yaşayan AVM, yaz aylarında alınan sürpriz bir karar ile tamamen kapatılırken, AVM içerisindeki kiracı dükkanların da tasfiye edildiği öğrenildi.

Sözcü

text-ad
Etiketler istanbul AVM prestige mall Rezidans
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı
Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak İstanbul'un burnunun dibinde 5 bin yıllık tarihi keşif! İstanbul'un burnunun dibinde 5 bin yıllık tarihi keşif! Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı!