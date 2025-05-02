İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın TÜİK enflasyonu öncesinde gösterge enflasyon rakamı olan İstanbul'un 2025 yılı Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinde İstanbul'un zam şampiyonu da belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 43,97 ile limon olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 41,15 ile patlıcan oldu.

İTO’nun verilerine göre, Nisan ayında endekste yer alan 336 ürünün 216’sında fiyat artışı görülürken, 46 ürünün fiyatında azalma kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan limon, yüzde 43,97’lik artışla listenin zirvesine yerleşti. Onu, eğlence ve kültür harcamaları grubundaki ücretli dijital abonelikler yüzde 41,95 ile izledi. Giyim ve ayakkabı grubundaki kadın çanta yüzde 36,49, kadın pardösü yüzde 29,32, kadın iç çamaşırı yüzde 28,00 ve kadın elbise yüzde 26,37 oranında artış gösterdi.

Elektrik faturası yüzde 25,36, erkek tişört yüzde 25,29, kadın ayakkabı yüzde 23,99, erkek gömlek yüzde 21,78, kadın gömlek/bluz yüzde 21,55, kadın pantolon ise yüzde 18,17 oranında zamlandı. Ayrıca cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99, kız çocuk elbisesi yüzde 13,99, simit yüzde 13,37 ve sinema-tiyatro bilet ücreti yüzde 12,93 oranında fiyat artışı yaşadı.

Öte yandan Nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 41,15’lik gerilemeyle patlıcan oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler arasında salatalık yüzde 32,30, çilek yüzde 25,19, taze fasulye yüzde 25,05 oranında düşüş yaşadı. Şehirlerarası otobüs bileti fiyatı yüzde 22,94 azalırken, yeşil soğan yüzde 22,23, sivri biber yüzde 21,41, çarliston biber yüzde 20,38 ve dolmalık biber yüzde 19,87 oranında geriledi.

Domates salkım yüzde 14,62, kabak yüzde 13,69, kıvırcık salata yüzde 13,61, erkek bot yüzde 9,09, set üstü ocak yüzde 5,78, ıspanak yüzde 3,46 ve kaymak ise yüzde 1,18 oranında fiyat düşüşü gösteren diğer ürünler arasında yer aldı.