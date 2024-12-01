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İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu açıklandı
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 3.07, toptan fiyatlar ise yüzde 2.68 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 arttı.

Geçen yıl kasıma göre değişim oranlarını gösteren İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.

Kasım ayının zam şampiyonu giyim oldu

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 5,65, konut harcamalarında yüzde 5,25, gıda harcamalarında yüzde 3,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,08, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,81, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27 azalış kaydedildi.

Kasımda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddelerde yüzde 8,08, inşaat malzemelerinde yüzde 5,44, gıda maddelerinde yüzde 2,41, madenlerde yüzde 1,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,55 artış, kimyevi maddelerde yüzde 7,57 azalış gerçekleşirken, mensucatta ise fiyat değişimi görülmedi.

TÜİK enflasyon verisini 3 Aralık'ta açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık'ta saat 10.00'da açıklayacak. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 48,58'e gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Etiketler istanbul ticaret odası istanbul kasım enflasyonu
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