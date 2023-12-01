İstanbul'un kasım enflasyonu açıklandı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kasım ayında enflasyon yüzde 3.79 artış gösterdi.

İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.

İTO verilerine göre, kentte perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı.

Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.

Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.

En çok artış kültür, eğitim ve eğlencede

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,53'le kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü.

Konut Harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32 artış meydana geldi. Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0,52 ile fiyatların tek düşüş gösterdiği grup oldu.

İnşaat malzemelerinde yüzde 14 artış

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış gözlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 düşüş gerçekleşti.

TÜİK, 4 Aralık'ta açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi günü açıklayacak. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etmişti.