  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Güncelleme:

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocak ayı enflasyonu yüzde 5.16 artış gösterdi.

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5,16 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında yıllı bazda yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaşılan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", 1 Şubat'tan itibaren "İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi" adıyla yenilendi.

1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde 493 madde yer alıyor. Ayrıca indeksteki ana grup sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı.

Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725'ten 24 bin 500'e yükseltildi.

Önceden yerinde veri toplama yöntemiyle belirlenen fiyatlar için artık internet üzerinden veri temini de yapılmaya başlandı.

Etiketler istanbul enflasyon İTO istanbul ticaret odası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuncay Özkan'ın cezaevindeki Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı olay oldu! Tuncay Özkan'ın cezaevindeki Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı olay oldu! Marmara Denizi'ne dalan uzmanlar vahim manzarayla karşılaştı Marmara Denizi'ne dalan uzmanlar vahim manzarayla karşılaştı Türkiye'ye kaçak girip, deşifre olmamak için tarlada çalışmışlar! Türkiye'ye kaçak girip, deşifre olmamak için tarlada çalışmışlar! Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor Köylünün yeşil hazinesi: Doğada kendi kendine yetişiyor, dünyaya satılıyor Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti Bilim insanları uzayda bilinmeyen bir galaksiyi keşfetti Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor Milan'ın yıldızı Galatasaray için İstanbul'a geliyor Adliye bahçesinde adeta savaş çıktı: 3'ü polis 16 yaralı, 15 gözaltı Adliye bahçesinde adeta savaş çıktı: 3'ü polis 16 yaralı, 15 gözaltı Atkı, bere ve eldivenleri çıkarın: Beklenen kar yağışı geliyor Atkı, bere ve eldivenleri çıkarın: Beklenen kar yağışı geliyor Stopaj oranı güncellendi: Parasını faize yatıran artık daha az kazanacak Stopaj oranı güncellendi: Parasını faize yatıran artık daha az kazanacak Palandöken tıklım tıklım: Adım atacak yer kalmadı Palandöken tıklım tıklım: Adım atacak yer kalmadı
Türkiye'nin ezber bozan köyü: 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor Türkiye'nin ezber bozan köyü: 4 mevsim değil, 2 mevsim yaşanıyor Müşteri kılığında araca bindi, Mart Tag sürücüsüne kabusu yaşattı Müşteri kılığında araca bindi, Mart Tag sürücüsüne kabusu yaşattı ABD'de bir uçak kazası daha: Ölü ve yaralılar var ABD'de bir uçak kazası daha: Ölü ve yaralılar var 3 ilde dudak uçuklatan operasyon: Çok sayıda lüks araca el konuldu 3 ilde dudak uçuklatan operasyon: Çok sayıda lüks araca el konuldu Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı Elektrik faturalarında yeni dönem başladı İstanbul'a kış geliyor: AKOM kar yağışı için tarih verdi İstanbul'a kış geliyor: AKOM kar yağışı için tarih verdi Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den 7 metrelik tsunami uyarısı Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'den 7 metrelik tsunami uyarısı ABD Başkanı Trump'tan gümrük vergisi kararı ABD Başkanı Trump'tan gümrük vergisi kararı