İTO Başkanı Avdagiç'ten çok konuşulacak ''sığınmacı'' açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sığınmacı meselesiyle ilgili tartışma yaratacak bir açıklamaya imza attı. Sığınmacılardan memnun olduğunu dile getiren Avdagiç, ''Türkiye'de göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz'' dedi.

Türkiye'de hayat pahalılığı ile mücadele eden halk iş bulmada yaşadığı sorunlar veya çalışmaların ardından alınan düşük maaşlardan şikâyetçi. Bunun en önemli nedenlerinden biri 10 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye'de ikame işgücü yaratması olarak gösteriliyor.

Halkın büyük kesimi bu durumdan mustaripken milyonlarca sığınmacının Türkiye'ye gelmesinden memnun olanlar da var.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'de göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, "Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hızına sahip Fransa’nın altına düştük. 1,75 olan İngiltere'nin gerisindeyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde konuşmamız lazım” yorumunu yaptı.

Memleketinde daha iyi koşullarda yaşamak için sığınmacı istemeyen dar gelirlinin bu isteği de lüks oldu.

EN YÜKSEK DOĞURGANLIK ORANI OLAN ÜLKELER

Doğurganlık oranının en yüksek olduğu ülkeler son olarak 2023 yılında Nijer, Çad ve Somali olarak açıklandı.

Avdagiç'in doğurganlık oranı ile ilgili şu ifadeleri de dikkat çekti:

"Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa’nın altına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir’de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız almayacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz. Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hızına sahip Fransa’nın altına düştük. 1,75 olan İngiltere'nin gerisindeyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde konuşmamız lazım.”

SIĞINMACIDAN MEMNUN GENÇLERDEN DEĞİL

Avdagiç, ülke içindeki genç nüfustan ise memnun olmadığını “Şu anda sadece tüketen taraftalar” ifadelerini kullanarak vurgularken “Gençliğimizin üreten tarafa evrilmesi için hızla politika geliştirmeliyiz” dedi. Avdagiç'in gençler için kullandığı “Bizim nesil zor bir gençlik geçirdi. Çocuklarımızı ise biraz akvaryumda yetiştirdik. Güneşe çevirdik, yemlerini verdik, oksijen verdik, sularını değiştirdik. Ve onlar fazla çabalamadan, üretmeden bizim verdiğimiz harçlıklarla pasif bir hayat yaşamaya devam ediyorlar” ifadeleri de dikkat çekti.

Şekib Avdagiç, “Türkiye’de OECD’ye göre 18 ve 24 yaş arasındaki 100 gençten 31’i ne bir okulda eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Bu oran Fransa'da yüzde 16, Almanya'da yüzde 9, İtalya'da yüzde 18, İngiltere ve ABD'de yüzde 14” bilgisini aktardı.

Şekib Avdagiç, “Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dünyasına katacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Türkiye nüfusu 85 milyon civarında olarak ifade edilirken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre toplam 25 milyon 96 bin 600 aktif sigortalı çalışan bulunuyor.