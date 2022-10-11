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JP Morgan tarih verdi! ABD ekonomisi için kabus senaryosu

JP Morgan tarih verdi! ABD ekonomisi için kabus senaryosu

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, enflasyon ve yüksek faiz artışları neticesinde ABD ekonomisinin 6-9 ay içinde resesyona girebileceğini söyledi.

ABD ekonomisi için karanlık günler yaklaşıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında sürekli faiz artırımı hamlesini yapan ABD Merkez Bankası, ülkeyi resesyona hazırlıyor.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin ve küresel ekonominin gelecek yılın ortasına kadar resesyona girme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Dimon, hızlı yükselen faiz, artan enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in para politikalarının bilinmeyen potansiyellerinin Resesyon göstergesi olduğunu söyledi.

Bu etkileşimlerinin sonucunun ABD ve dünya ekonomisi için resesyon oluşturabileceğini belirten Dimon, Avrupa'nın şu anda resesyona girdiğini, 6-9 ay sonra da ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kaydetti.

S&P 500'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Dimon, S&P 500 endeksinin yüzde 20 düşüş gösterebileceğini belirtirken "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

Etiketler jp morgan abd ekonomi resesyon
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