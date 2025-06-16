İstanbul Boğazı'nda deniz keyfi ölümle bitti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Kadıköy'de serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç bir anda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama çalışmaları sonrasında gencin cansız bedenine ulaştı...
Olay akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla birlikte sahile gelen U.C., denize girdi.
U.C.'in denizde kaybolduğunu fark eden arkadaşı, sudan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri geldi.
Bölgede yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan dalgıçlar, U.C.'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan U.C.'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA / İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol