Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 42 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 42 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
SPK’nın 9 Ağustos tarihli bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.
Bültende, şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”
Söz konusu siteler şu şekilde:
dashboard.bdswissasia.com
gkminvestment.com www.fg-turkiye.com
www.hunfx22.com
sca.hunfx22.com
wt.hunfx22.com
kriptorex40.com my.kriptorex40.com
moneyform7.net forexfbs-tur.com
duayen.forexasistaniniz.com
www.klasfx.online
www.hfm60.com
my.hfm60.com
register.hfm60.com
highrisemarketgiris.com
web8.mblmarketstrader.com
forexkurumlar.xyz
indyatirim11.com
acc10.indyatirim.io
web9.indyatirimtrader.com
olivemarkets185.com
www.tradehfm-8.com
my.tradehfm-8.com
register.tradehfm-8.com
register.tradehfm-9.com
www.tradehfm-9.com
my.tradehfm-9.com
client16.maldofx.co
s1.maldofx2.com
idolyatirim25.com
sca.idolyatirim25.com
wt.idolyatirim25.com
mblmarkets15.com
acc14.mblmarkets.io
www.balansfx82.com
web3.balanstrader.com
secure5.balansfx.online
www.xmmarketsglobal.com
my.xmmarketsglobal.com
f2.fxgiris.net
www.bdswissasia.com
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