Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 42 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 42 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 9 Ağustos tarihli bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.

Bültende, şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler şu şekilde:

dashboard.bdswissasia.com

gkminvestment.com www.fg-turkiye.com

www.hunfx22.com

sca.hunfx22.com

wt.hunfx22.com

kriptorex40.com my.kriptorex40.com

moneyform7.net forexfbs-tur.com

duayen.forexasistaniniz.com

www.klasfx.online

www.hfm60.com

my.hfm60.com

register.hfm60.com

highrisemarketgiris.com

web8.mblmarketstrader.com

forexkurumlar.xyz

indyatirim11.com

acc10.indyatirim.io

web9.indyatirimtrader.com

olivemarkets185.com

www.tradehfm-8.com

my.tradehfm-8.com

register.tradehfm-8.com

register.tradehfm-9.com

www.tradehfm-9.com

my.tradehfm-9.com

client16.maldofx.co

s1.maldofx2.com

idolyatirim25.com

sca.idolyatirim25.com

wt.idolyatirim25.com

mblmarkets15.com

acc14.mblmarkets.io

www.balansfx82.com

web3.balanstrader.com

secure5.balansfx.online

www.xmmarketsglobal.com

my.xmmarketsglobal.com

f2.fxgiris.net

www.bdswissasia.com