Kanuni ve temerrüt faiz oranlarına da zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla kanuni faiz oranı yüzde 9, temerrüt faiz oranı ise ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.

Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Temerrüt faizi nedir?

Temerrüt, herhangi bir sebebe dayanmaksızın borçları ödememekte direnme anlamına gelmektedir. Borçlunun borcunu yerine getirmekte gecikmesi durumunda ödenmesi gereken faiz. Esas olarak temerrüt faizi, gecikme faizi ile aynı anlamda değildir. Çok basit olarak anlatmak gerekirse, temerrüt faizi, gecikme faizinden sonra gelen bir aşamadır. Kredi anaparasının kapaması ya da kredi taksitinin ödeme günü geldiğinde, borçlu bu ödemeyi geciktirirse ertesi günden itibaren öncelikle gecikme faizi işletilir. Yasa çerçevesinde, sözleşme ile belirlenen süre aşılıp da takip durumu ortaya çıktığında, temerrüt faizi işletilmeye başlanır. temerrüt faizi, gecikme faizine göre daha yüksek oranlarda belirlenen bir tür ceza tahakkukudur.