Karadeniz'deki doğalgaz Türkiye'ye kaç yıl yeter? Enerji Bakanı açıkladı

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Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak." diye konuştu.
405 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFİ
Karanidez'de yapılan sondaj çalışmalarında 320 metreküplük doğalgaz bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, 85 milyar metreküplük ek rezerv keşfediliğini belirterek, toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurmuştu.
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