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Kasım 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu

Kasım 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu yılın 11'inci enflasyon verisi olan Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Kasım 2024 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yılın 11'inci enflasyon verisi olan Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Kasım 2024 ÜFE rakamları...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2024

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47 arttı, aylık %0,66 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,60 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...


Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %31,31 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %38,01 artış, imalatta %31,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,65 artış ve su temininde %42,11 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %29,40 artış, dayanıklı tüketim mallarında %37,15 artış, dayanıksız tüketim mallarında %40,30 artış, enerjide %8,15 artış ve sermaye mallarında %30,94 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı... 

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,07 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,15 artış, imalatta %1,07 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,58 azalış ve su temininde %1,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,64 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,0 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,21 artış, enerjide %2,32 azalış ve sermaye mallarında %0,62 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Kasım 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47, aylık ise %0,66 arttı...

 

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Etiketler TÜİK'e göre Kasım 2024 ÜFE tüik Kasım 2024 ÜFE ÜFE
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