Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Kasım ayı ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Aralık 2024 kira zammında tavan zam oranı belli oldu. İşte örnek tutarlar üzerinden Aralık 2024 kira zammı hesaplamaları...

2022 yılında kiraların aşırı artışını engellemek amacıyla başlatılan konutlar için geçerli yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona ermişti.

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından Aralık ayı kira zam oranını belirleyecek olan Kasım 2024 üretici ve tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2024 Aralık ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Aralık 2024 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Aralık 2024 örnek kira artış hesaplamaları

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...



Zam oranı: yüzde 60,45 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 6.045 TL

Zamlı kira bedeli: 16.045 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 60,45 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 9.067,5 TL

Zamlı kira bedeli: 24.067,50 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 60,45 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 12.090 TL

Zamlı kira bedeli: 32.090 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 60,45 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 18.135 TL

Zamlı kira bedeli: 48.135 TL

2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası ne kadar ?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek. Kiracı olanların ayrıca kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar ise vergiden düşülebiliyor.

Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor.

Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerne geçecek.

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Elden kira ödemeyin!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.