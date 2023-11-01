  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı

Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı

Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
Güncelleme:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ: AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK FİYATI

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler botaş doğalgaz doğalgaz fiyatı fiyat kasım ayı tarifesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Tekrar döver diye korktum''
İki tıp öğrencisi okullarında temizlik personeli oldu
ABD'nin özel bombardıman uçakları Türkiye'de! İncirlik'e indiler
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında
İstanbul'un dev rezidansında yangın paniği
CHP'de işler karışacak! CHP İstanbul İl Başkanlığı kararını verdi: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi ?
Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu
Öğrencilerin eyleminde ortalık karıştı: 5 polis yaralandı
Ortadoğu'da korkulan oldu! Savaş yayılıyor, Yemen ve Mısır savaş ilan etti
Dolar için ''bir gece ansızın'' iddiası: ''7 TL birden düşecek!''