Kredi ve kredi kartlarına yeni kısıtlama geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün açıkladığı iktidarın yeni Orta Vadeli Programı'nın ayrıntılarından hem krediler hem de kredi kartları için yeni kısıtlamalar çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün iktidarın 3 yıllık Orta Vadeli Programı'nı açıklamıştı.

Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 enflasyon tahmini yüzde 33’ten yüzde 41,5’e, 2025 yılı için yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltildi. Büyüme tahminleri ise, 2024 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5’e, 2025 yılı için yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürüldü. Yeni OVP’de 2024 yılı için enflasyon hedefi 8,5 puan arttı, büyüme hedefi ise 0,5 puan düştü.

OVP hedefi doğrultusunda 2024 kur hedefi baz alındığında 2025'te dolar/TL yüzde 26,42 artacak. 2025'ten 2026'ya kadar olan 1 yıllık süreç baz alındığında ise kurun yüzde 5,71, 2026'dan 2027'ye kadar olan süreçte ise yüzde 5,49 artması bekleniyordu.

Ancak OVP'nin detaylarından banka kredileri ve kredi kartları için de yeni kısıtlamalar çıktı.

Programın 'Finansal İstikrar' bölümünde yer alan bilgilerde dezenflasyonu desteklemek amacıyla kredi kartı limitlerinde ve bireysel- ticari kredilerde düzenleme yapılacağı kaydedildi.

Enflasyon ve büyüme tahminleri arasında tutarsızlık olduğu eleştirisi alan programda sıklıkla tüketime fren yapılacağının altı çizilirken kart limitlerinde de düzenlemeye gidileceği kaydedildi.

OVP'de konuya ilişkin "Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi entegrasyonu sağlanacaktır" denildi.

Programda kredilere de tırpan uygulanacağı belirtilerek "İç talebi dengelemek, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve cari açığı azaltmak amacıyla bireysel krediler ve hedefi olmayan ticari kredilerde seçici miktarsal sıkılaştırma politikaları uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.