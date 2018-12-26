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  2. Ekonomi
  3. 26 Aralık 2018 11:05

Kripto para ile havalede büyük artış

Dünya genelinde bu yıl kripto para ile para havalesi yapanların sayısında artış yaşandı.

Kripto para ile havalede büyük artış
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Kripto para transferi şirketi Clovr'un yaptığı pazar araştırmasına göre, kripto para ile para transferi 'en popüler para transferleri' içerisinde dördüncü sırada yer aldı.

707 kişiye yöneltilen "Hangi transfer yöntemiyle para gönderiyorsunuz?" sorusuna karşılık ankete katılanların yüzde 15.8'i kripto para ile yanıtını verdi.

Para transferleri yöntemlerinde ilk sırayı yüzde 51 ile online servisler alırken ikinci sırayı yüzde 50.9 ile Western Union gibi para gönderim servisleri, üçüncü sırayı da yüzde 25.7 ile geleneksel para havalesi yöntemleri aldı.

Dördüncü sıraya yüzde 15.8 ile kripto para birimi ile transfer yerleşti.

Daha önce kripto para ile para transferi yapmamış kişilere yöneltilen "Geleneksel para gönderme yöntemlerine karşılık kripto para ile transfer yapar mısınız?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 85.7'i tercih edecekleri yanıtını verdi.

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