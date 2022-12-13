Kripto para piyasası haftalar sonra yükselişe geçti

ABD enflasyon rakamlarının beklentinin altında artmasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Kripto paralar yatırımcılarını zorlamaya başladılar. Paranın zaman değeri nedeniyle kayıplarını da telafi edemeyen kripto paracılar son açıklanan ABD enflasyon verisiyle umutlandı. ABD'de Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 7,1 oranında gerçekleşti.

Geçtiğimiz aya kıyasla düşüş yaşanan ABD enflasyonu neticesinde Fed'in faiz tarafında atacağı adımlarda da gevşeme görülmesi ihtimali arttı.

Enflasyonun düşük olmasıyla birlikte Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Kripto paralarda ise yükseliş yaşandı. Bitcoin yüzde 5 civarında primle 17 bin 947 dolara kadar yükseliş gösterdi. Ethereum yüzde 7 oranında primle 1345 dolara çıktı. Shiba Inu yüzde 5 oranında yükselişle 0,00000931 dolar, Dogecoin ise yüzde 7 civarında primle 0,09436 dolar seviyesinde işlem görüyor.