  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para piyasası haftalar sonra yükselişe geçti

Kripto para piyasası haftalar sonra yükselişe geçti

Kripto para piyasası haftalar sonra yükselişe geçti
Güncelleme:

ABD enflasyon rakamlarının beklentinin altında artmasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Kripto paralar yatırımcılarını zorlamaya başladılar. Paranın zaman değeri nedeniyle kayıplarını da telafi edemeyen kripto paracılar son açıklanan ABD enflasyon verisiyle umutlandı. ABD'de Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 7,1 oranında gerçekleşti.

Geçtiğimiz aya kıyasla düşüş yaşanan ABD enflasyonu neticesinde Fed'in faiz tarafında atacağı adımlarda da gevşeme görülmesi ihtimali arttı.

Enflasyonun düşük olmasıyla birlikte Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Kripto paralarda ise yükseliş yaşandı. Bitcoin yüzde 5 civarında primle 17 bin 947 dolara kadar yükseliş gösterdi. Ethereum yüzde 7 oranında primle 1345 dolara çıktı. Shiba Inu yüzde 5 oranında yükselişle 0,00000931 dolar, Dogecoin ise yüzde 7 civarında primle 0,09436 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kritik sınırda! Altın ve Euro'da dikkat çeken hareketlilikDolar kritik sınırda! Altın ve Euro'da dikkat çeken hareketlilikGüncel

 

Etiketler kripto para bitcoin enflasyon abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!
Ömür Gedik, ''Tutuşmak İstiyorum'' diyerek geri döndü
Muğla'da dehşet evi! Her yerden ölüler çıktı!
Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama
Bir ünlü çiftten daha kötü haber! Ayrıldılar
Asgari ücret zammı için hükümetin teklifi belli oldu
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti