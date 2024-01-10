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Kripto piyasasında yalan haber vurgunu: ''Bitcoin ETF onayı aldı'' paylaşımı yalan çıktı

Kripto piyasasında yalan haber vurgunu: ''Bitcoin ETF onayı aldı'' paylaşımı yalan çıktı
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Kripto para piyasasında gözler Bitcoin ETF kararına çevrilmişken, dün skandal bir olay yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sosyal medya hesabı ele geçirilerek, ''Bitcoin ETF onayı aldı'' şeklinde paylaşım yapıldı. Kısa sürede 48 bin dolara yükselen Bitcoin, haberin SEC tarafından yalanlanması sonrası 45-46 bin dolara geriledi. Bu fiyat hareketiyle milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yıllardır karşı çıktığı Bitcoin ETF’leri hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Dün gece SEC''in sosyal medya hesabından yapılan "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı kripto paralarda sert bir yükselişe neden oldu. Ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

SEC'TEN AÇIKLAMA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

48 BİN DOLARA YÜKSELDİ

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

Sosyal medyada bu yalan paylaşım yapılarak milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddia edildi.

Kripto para birimi, kısmen spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan iyimserlik nedeniyle son aylarda yükselişe geçti. Kripto para savunucuları, bu fonların piyasaya sürülmesinin dijital varlıklara yeni türde yatırımcılar getirebileceğini iddia ediyor.

 

 

Etiketler bitcoin sec etf onayı SEC abd
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