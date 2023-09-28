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  3. Krizin adı: Komisyon! ''Kapalı akaryakıt istasyonu görürseniz şaşırmayın''

Krizin adı: Komisyon! ''Kapalı akaryakıt istasyonu görürseniz şaşırmayın''

Krizin adı: Komisyon! ''Kapalı akaryakıt istasyonu görürseniz şaşırmayın''
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EPGİS, bankaların aldığı komisyon oranları nedeniyle akaryakıt istasyonlarının zor durumda olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın'' denildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından bankalara tepki göstererek, 'istasyonların kapalı olmasına şaşırmayın' dedi.

Başka yol kalmadığını ifade eden EPGİS'in paylaşımı şu şekilde:

"Kart Komisyon Oranları Nedeniyle Kapalı İstasyon Görürseniz Şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular.

Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

Toplam kar marjı brüt yüzde  8,6

Bayiye kalan brüt yüzde  4,3

Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : Yüzde 3

Bayiye kalan yüzde 1,3

Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor.

Ya Kar marjlarımız artırılacak ya Bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da İstasyonumuz kapanacak.

Başka da yol kalmadı."

Etiketler epgis akaryakıt istasyonları kredi kartı komisyonu
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