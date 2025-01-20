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Kur Korumalı Mevduat'da Nebati dönemi resmen bitti

Kur Korumalı Mevduat'da Nebati dönemi resmen bitti
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AK Parti iktidarının tüm tepkilere rağmen uygulamaya soktuğu Kur Korumalı Mevduat uygulamasında AK Partili Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde uygulanmaya başlanan 6 ve 12 aylık vade dönemi sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

TCMB, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında, 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

TCMB'nin bu kararıyla AK Partili milletvekili Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde uygulanmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat hesabı dönemi sona erdi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesinden 20 Ocak Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada "Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." denildi.

Etiketler nureddin nebati hazine ve maliye bakanlığı kkm kkm hesapları kkm vade süresi tcmb Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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