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Kur korumalı mevduatta gerileme devam ediyor

Kur korumalı mevduatta gerileme devam ediyor
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Kur Korumalı ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 682 milyar 241 milyon liradan 2 trilyon 651 milyar 831 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Korumalı ve katılma hesaplarındaki son rakamları paylaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye geriledi.

Etiketler kur korumalı mevduat gerileme
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