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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İki farklı açıklama geldi

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken turizmcilerden tatilin uzatılması yönünde talep geldi. Ancak Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran tatilin uzatılmasının ekonomiye uzun tatil durgunluğu yaşatacağını belirterek tatilin uzatılmasına karşı olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak. 

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

TURİZMCİLERİN TALEBİ UZATILMASINDAN YANA

Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu. 

İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi (Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?)İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi (Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?)Güncel

TİCARET TARAFINDAN KARŞI TALEP 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması taleplerine "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor" diyerek karşı çıktı.

Uzun tatil süresinin "üretim ve ihracatı yavaşlatarak milli gelirin artışını engelleyeceğini" belirten Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

 

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