KYK yurdunda dilim karpuzun fiyatı tepki çekti
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul'daki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun 6.5 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaşarak tepki gösterdi.
Yıldız, İstanbul Maltepe’deki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirtti.
Sosyal medyadan karpuzun fotoğrafını paylaşarak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne seslenen İYİ Partili Yıldız, “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullandı.
Aşağıdaki dilim karpuz Mimar Sinan KYK Yurdunda 6,5 TL.— Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 11, 2022
Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır. @GSB_KYGM pic.twitter.com/dmH6MfAQQY
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