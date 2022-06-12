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KYK yurdunda dilim karpuzun fiyatı tepki çekti

KYK yurdunda dilim karpuzun fiyatı tepki çekti

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul'daki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun 6.5 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaşarak tepki gösterdi.

Yıldız, İstanbul Maltepe’deki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan karpuzun fotoğrafını paylaşarak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne seslenen İYİ Partili Yıldız, “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullandı.

Etiketler karpuz mimar sinan kyk yurdu dilim karpuz fiyatı
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