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Maaşını Bitcoin'le alacak ilk politikacı belli oldu

Maaşını Bitcoin'le alacak ilk politikacı belli oldu

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, bir sonraki maaşını yüzde 100 Bitcoin ile alacağını ifade etti.

Eylül ayı itibarıyla kripto paralardaki hareketlilik kamu çalışanlarının ve politikacıların da gözünden kaçmıyor. Öyle ki El Salvador Başkanı Nayip Bukele, eylül ayı itibarıyla Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmişti. Kripto paralara politikacıların da ilgi göstermesinin ardından bir açıklama da Miami Belediye Başkanı'ndan geldi.

"MAAŞIMI BITCOIN'LE ALACAĞIM"
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Morgan Creek Capital’ın Management’tan Anthony Pompliano’nun “Maaşını bitcoin ile alacak ilk Amerikalı politikacı kim olacak?” sorusu üzerine Twitter hesabından , "Bir sonraki maaşını ‘yüzde 100 Bitcoin’le alacağını" söyledi.



Miami’yi dijital finansın yeni merkezine dönüştürmek isteyen Suarez geçen ay belediye çalışanlarının tüm maaşını kripto parayla ödemeyi planladıklarını açıklamıştı.

Etiketler maaş bitcoin başkan
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