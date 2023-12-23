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Mal sahipleri dikkat: ''Türkiye Tapu'' uygulaması geliyor

Mal sahipleri dikkat: ''Türkiye Tapu'' uygulaması geliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ''Türkiye Tapu'' uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamayla tapu işlemleri daha güvenli hale gelecek.

İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRT'nin aktardığına göre, uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

Etiketler türkiye tapu uygulaması tapu mal sahibi
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