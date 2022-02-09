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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ''döviz'' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ''döviz'' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü. Kavcıoğlu, ''Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerimiz devam edecek'' mesajını verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda, borsa ve sektör meclis başkanları, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na iletti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını belirterek "Türkiye serbest piyasada elde ettiği  kazanımlardan asla vazgeçmez" mesajı verdi.

Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, firmaların 90 milyar dolar tutarında döviz hesabı olduğunu belirten Kavcıoğlu, yapılan analizlerin, bu tutarın 50 milyar dolarının Kur Korumalı Mevduat uygulamasına dahil olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kavcıoğlu, şirketlerin kur korumalı mevduata geçmesi halinde vergi avantajları olduğunu hatırlatarak, "Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerimiz devam edecek" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: SIKINTILARI DİLE GETİRDİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Oda-borsa-sektör meclis başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.

 

AA

Etiketler merkez bankası başkanı tobb
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